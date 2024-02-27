Kenya'da Kontrolden Çıkan Otobüs Kazası: 9 Ölü, 30 Yaralı - Son Dakika
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Kenya'da Kontrolden Çıkan Otobüs Kazası: 9 Ölü, 30 Yaralı

Kenya\'da Kontrolden Çıkan Otobüs Kazası: 9 Ölü, 30 Yaralı

Kenya'nın güneyindeki Kitui-Machakos kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otobüs devrildi. Kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı. Bölge polisi, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu belirtti. Kenya'da her yıl yaklaşık 3 bin 500 kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor.

27.02.2024 12:09  Güncelleme: 12:17
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Kenya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Kenya merkezli Capital News'ün haberine göre, ülkenin güneyindeki Kitui-Machakos kara yolunda trafik kazası meydana geldi.

Kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Bölge polisi, kontrolden çıkan otobüsün devrildiğini, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu aktardı.

Kenya polisi verilerine göre, ülkede her yıl yaklaşık 3 bin 500 kişi trafik kazalarında can veriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kenya'da Kontrolden Çıkan Otobüs Kazası: 9 Ölü, 30 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kenya'da Kontrolden Çıkan Otobüs Kazası: 9 Ölü, 30 Yaralı - Son Dakika
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