Kenya\'da Kontrolden Çıkan Otobüs Kazası: 9 Ölü, 30 Yaralı

Kenya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Kenya merkezli Capital News'ün haberine göre, ülkenin güneyindeki Kitui-Machakos kara yolunda trafik kazası meydana geldi.
Kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
Bölge polisi, kontrolden çıkan otobüsün devrildiğini, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu aktardı.
Kenya polisi verilerine göre, ülkede her yıl yaklaşık 3 bin 500 kişi trafik kazalarında can veriyor.
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