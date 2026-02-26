Kenya'da Rusya İçin Savaşanlar Takibe Alındı - Son Dakika
Kenya'da Rusya İçin Savaşanlar Takibe Alındı

26.02.2026 14:21
Kenya'da, Rusya'nın safında savaşması için Kenyalıları göndermekle suçlanan bir kişi gözaltına alındı.

Kenya'da, Ukrayna'ya karşı Rusya'nın safında savaşmaları için Kenyalıları cepheye gönderdiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Kenya polisi, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle aranan Festus Omwamba'nın, Etiyopya sınırına yakın kuzeydeki Moyale kasabasında yakalandığını ve başkent Nairobi'ye sevk edileceğini açıkladı.

Polis Sözcüsü Michael Muchiri, şüphelinin Rusya'dan döndükten sonra kaçmaya çalıştığını belirtti.

Polis yetkilileri, Ukrayna'daki savaşta bazı Kenyalıların kaybolması ve hayatını kaybetmesi üzerine ailelerin protestolara başlamasının ardından Omwamba'nın ortadan kaybolduğunu dile getirdi.

Meclisteki çoğunluk partisinin lideri Kimani Ichung'wah tarafından geçen hafta sunulan istihbarat raporunda, Ukrayna'da Rusya safında savaşmak üzere 1000'den fazla Kenyalının işe alındığı, en az 89'unun halen cephede bulunduğu, 39'unun hastanede tedavi gördüğü, 28'inin kayıp olduğu ve bazılarının ülkelerine döndüğü bilgisi paylaşıldı.

Ichung'wah, bazı Kenyalı ve Rus yetkililerin, Kenyalıları cephe hattına çekmek için yasa dışı iş bulma ajanslarıyla işbirliği yaptığını öne sürdü.

Rusya'ya giden yaklaşık 1000 kişinin tamamının Kenya'dan çıkmadığını, bir kısmının diasporadan gittiğini ifade eden Ichung'wah, artan denetimler nedeniyle Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'nda yakalanma riskinin yükseldiğini, bu nedenle bazı kişilerin transit vizelerle Rus ordusuna katıldıklarını anlattı.

Ichung'wah, bazı mağdurların Moskova'daki Kenya Büyükelçiliğinin yardımıyla savaş bölgesinden kaçtıklarını savundu.

Rusya Federasyonu'nun Nairobi Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada iddialar reddedilerek, Ukrayna'da savaşmak üzere Rusya'ya gitmek isteyen hiç kimseye vize verilmediği savunuldu.

Açıklamada, "Rusya Federasyonu, yabancı ülke vatandaşlarının silahlı kuvvetlere gönüllü katılmasını engellememektedir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Rusya, Kenya, Son Dakika

