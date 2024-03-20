Kenya'da Sağlık Çalışanları Grevde

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Kenya'da sağlık çalışanlarının ücretlerinin artırılması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 14 Mart'ta başlattığı grev bir haftadır devam ediyor.

Kenya Pratisyen Hekimler, Eczacılar ve Diş Hekimleri Birliği (KMPDU) Genel Sekreteri Davji Atellah, basına yaptığı açıklamada, talepleri karşılanana kadar greve devam edeceklerini söyledi.

Bir haftadır devam eden greve binlerce sağlık çalışanı destek veriyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise sağlık çalışanlarının talepleri için çalışmalara devam edildiği bilgisi paylaşıldı.

KMPDU'nun öncülüğünde toplanan sağlık çalışanları, hükümetten terfi, sağlık sigortası, staj, lisansüstü ücret ödemesi, çalışma izni ve emeklilikle ilgili taleplerle ülke çapında grev çağrısı yapmıştı.