Kenya'da şiddetli yağışlar sonucu baraj çöktü, en az 40 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kenya'da şiddetli yağışlar sonucu baraj çöktü, en az 40 kişi hayatını kaybetti

Kenya\'da şiddetli yağışlar sonucu baraj çöktü, en az 40 kişi hayatını kaybetti

Kenya'nın başkenti Nairobi'nin kuzeyindeki bir kasabada şiddetli yağışların ardından bir barajın çökmesi sonucu en az 40 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise kayboldu. Yaşanan felaket sonucunda arabalar ve evler sulara kapıldı. Kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısının artabileceği belirtiliyor. Şiddetli yağışlar nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde yağışlar devam edecek.

30.04.2024 10:38
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ÇEKİM TARİHİ: 29 Nisan 2024

1. ANONS (İngilizce): RUTH BARU, Xinhua muhabiri

2. Selden çeşitli görüntüler

4. Selden çeşitli görüntüler

Yerel polisin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Kenya genelinde etkili olan şiddetli yağışların ardından başkent Nairobi'nin kuzeyindeki bir kasabada bir barajın çökmesi sonucu en az 40 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi ise kayboldu.

ANONS (İngilizce): RUTH BARU, Xinhua muhabiri:

"Büyük Rift Vadisi kenarındaki eski Kijabe barajının şiddetli sağanaklar sonucu çökmesiyle arabalar ve hatta evler sulara kapıldı. Çoğu kişi yıkımın çok büyük olduğunu ve ulaşımın bile etkilendiğini söylüyor."

"Ben buralıyım. Bu sabah saat 3.00'ten itibaren sular taştı ve birçok kişiyi sürükleyip götürdü. Yerel topluluk olarak 9 kişiyi kurtardık ama ne yazık ki diğerleri sürüklendi. Aralarında çocuklar da vardı. Devlet görevlileri kurtarma çalışmalarını devralmak için buraya geldi."

Yerel polis, Nairobi'nin yaklaşık 60 kilometre kuzeyindeki Mai Mahiu bölgesinde yakınlardaki bir nehrin ani seller nedeniyle taşması nedeniyle oluşan çöküntünün ardından, Pazartesi günü 40 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını ve arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Yerel yetkililer birçok kişinin halen kayıp olması nedeniyle, arama ve kurtarma operasyonu devam ederken ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Hükümet sözcüsü Isaac Mwaura, şiddetli sağanakların 47 bölgenin tamamını etkilediğini ve 131.450 kişiden oluşan 24.196 haneyi yerinden ettiğini açıkladı.

Meteoroloji departmanının tahminlerine göre önümüzdeki günlerde ülkenin çeşitli bölgelerinde yağışlar devam edecek ve 40'ı aşkın bölgede şiddetli yağış görülecek.

Devlet Başkanı Yardımcısı Rigathi Gachagua, hükümetin yağış kaynaklı duruma acil müdahale için 4 milyar şilin (yaklaşık 30 milyon ABD doları) ayırdığını duyurdu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nairobi'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Nairobi, Kenya, Çevre, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenya'da şiddetli yağışlar sonucu baraj çöktü, en az 40 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kenya'da şiddetli yağışlar sonucu baraj çöktü, en az 40 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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