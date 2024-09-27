Kenya'daki Protestolarda 42 Ölüm

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Kenya hükümeti, ülke genelinde "2024 Finans Tasarısı"na karşı düzenlenen gösterilerde 42 kişinin öldüğünü duyurdu.

Kenya İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, Ulusal Mecliste yaptığı açıklamada, protestolar sırasında 42 kişinin öldüğünü, 132 kişinin kaybolduğunu ve 1208 kişinin de tutuklandığını söyledi.

Kindiki, hükümetin şiddet olaylarına karışanları, kim olduklarına bakmaksızın sorumlu tutma konusundaki kararlılığını dile getirdi.

Protestoculara ateş açan güvenlik güçlerini savunan Kindiki, "Polis parlamentonun işgali sırasında ölümcül güç kullanmasaydı, bugünkü var olan Kenya'ya asla sahip olamazdık." diye konuştu.

Ülkede çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu göstericiler, 18 Haziran'dan başlayarak ülkenin farklı şehirlerinde 2024 Finans Tasarısı'nı protesto etmişti.

Vergi artışlarına tepki göstermek ve ekonomi politikalarına yönelik endişeleri dile getirmek için düzenlenen protestolara güvenlik güçleri müdahale etmiş ve birçok kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümetin vergi düzenlemesine karşı çıkan ve meclis binasına giren göstericilere polisin ateş açması sonrası çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış ve bazıları da hayatlarını kaybetmişti.

Olaylar sonrası Kenya Devlet Başkanı William Ruto, tartışmalı yasayı imzalamayarak meclise geri göndermişti.