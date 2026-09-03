Kenya Devlet Başkanı Ruto, Tata Chemicals Magadi'nin ülkeden ayrılmasını istedi - Son Dakika
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Kenya Devlet Başkanı Ruto, Tata Chemicals Magadi'nin ülkeden ayrılmasını istedi

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Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto, ülkenin en büyük maden ihracatçılarından Hintli Tata Chemicals Magadi şirketine ülkeden ayrılma talimatı verdi. Ruto, 100 yılı aşkın süredir Lake Magadi'de faaliyet gösteren şirketi yetersiz yatırımla suçladı ve yerine iki yeni yatırımcının getirileceğini söyledi.

Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto, Doğu Afrika ülkesindeki en büyük maden ihracatçılarından ve Afrika'nın en büyük soda külü üreticilerinden Hintli Tata Chemicals Magadi şirketinin ülkeden ayrılması talimatını verdi.

Ruto, Kajiado bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, 100 yılı aşkın süredir Lake Magadi'de faaliyet gösteren Hindistan merkezli Tata Chemicals Magadi'yi bölgeye yeterli yatırım yapmamakla suçlayarak, şirketin ülkeden ayrılmasını istedi.

Ruto, "Tata??????? Chemicals Magadi'nin 100 yıllık bir sözleşmesi var ve hiçbir şey yapmadılar. Geçen gün kendilerine toplanıp gitmelerini söyledim." ifadelerini kullandı.

Hükümetinin operasyonları devralmaları için yeni yatırımcılar belirlediğini söyleyen Ruto, Kenya'nın sahip olduğu maden kaynaklarından daha fazla ekonomik fayda sağlaması gerektiğini belirtti.

Ruto, "Yeni şirketler getireceğimizi söyledik. Onları zaten gönderdim." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruto, bölgeye iki yeni şirket getirileceğini, hükümetin daha fazla yatırım, yerel üretim ve Kenyalılar için istihdam sağlamayı hedeflediğini kaydetti.

Hindistan merkezli Tata Grup bünyesinde faaliyet gösteren Tata Chemicals Magadi, başkent Nairobi'nin yaklaşık 120 kilometre güneybatısındaki Lake Magadi'deki tuz madeni sahasında üretim yapıyor.

Yılda 350 bin tondan fazla soda külü üreten şirket, ürünlerini Hindistan, Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Afrika'nın çeşitli bölgelerindeki pazarlara ihraç ediyor.

Kenya hükümeti, 28 Temmuz'da Tata Chemicals Magadi'nin madencilik faaliyetlerinin ülkenin maden yasalarına uymadığı gerekçesiyle askıya alınmasına karar vermişti.

Tata Chemicals ise geçen ay yaptığı açıklamada, Kenya makamlarının talep ettiği tüm belgeleri sunduğunu ve düzenleyici gerekliliklere uyduğunu gösterdiğini savundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Kenya, Tata, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenya Devlet Başkanı Ruto, Tata Chemicals Magadi'nin ülkeden ayrılmasını istedi - Son Dakika

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