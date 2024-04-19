- Kenya Genelkurmay Başkanı Ogolla helikopter kazasında hayatını kaybetti
Helikopter kazasında can kaybı 10'a yükseldi
NAİROBİ - Kenya'daki askeri helikopter kazasında can kaybı 10'a yükselirken, hayatını kaybedenler arasında Kenya Genelkurmay Başkanı Francis Omondi Ogolla'nın da bulunduğu açıklandı.
Kenya'nın başkenti Nairobi'nin yaklaşık 400 kilometre kuzeybatısındaki Elgeyo Marakwet'te düşen askeri helikopterde can kaybı arttı. Kazada, aralarında Kenya Genelkurmay Başkanı Francis Omondi Ogolla'nın da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.
Kenya Devlet Başkanı William Ruto, yaptığı açıklamada, Ogolla'nın kuzeybatı Kenya'da görevlendirilen birlikleri ziyaret ettiğini aktararak, helikopterin kalkıştan birkaç dakika sonra düştüğünü ifade etti. İki askerin kazadan sağ kurtulduğunu aktaran Ruto, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ruto, "Anavatanımız en cesur generallerinden birini kaybetti. General Ogolla'nın ölümü benim için acı bir kayıptır. Dört yıldızlı seçkin bir general, görevi ve ülkesine hizmeti sırasında hayatını kaybetmiştir" dedi.
Daha önce Kenya Hava Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Ogolla, geçen yıl Ruto tarafından Genelkurmay Başkanı olarak atanmıştı. Ruto, ayrıca Ogolla'yı 2022 başkanlık seçimlerinin sonucunu bozmaya yönelik bir komplonun parçası olmakla suçlamıştı.
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