Kenya Sağlık Bakanı Duale, Ebola salgını değil KDC kaynaklı ithal vaka var dedi - Son Dakika
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Kenya Sağlık Bakanı Duale, Ebola salgını değil KDC kaynaklı ithal vaka var dedi

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Kenya Sağlık Bakanı Aden Duale, ülkede Ebola salgını bulunmadığını, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden gelen hastada görülen vakanın 'ithal vaka' olduğunu bildirdi. Duale, 15 giriş noktasında yaklaşık 650 bin yolcunun Ebola taramasından geçirildiğini kaydetti.

Kenya Sağlık Bakanı Aden Duale, ülkede Ebola salgını bulunmadığını, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) gelen bir hastada tespit edilen vakanın ise "ithal vaka" olduğunu söyledi.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Duale, katıldığı bir özel televizyon programında Ebola nedeniyle hayatını kaybeden ilk hasta ve ülkedeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kenya'nın Ebola tehdidine karşı hazırlıksız yakalanmadığını belirten Duale, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (Africa CDC) Mayıs 2026'da Ebola salgınını doğrulamasının ardından gerekli hazırlıkları yaptıklarını dile getirdi.

Duale, "Kenya'da Ebola salgını yok, Almanya veya Fransa'da yaşananlara benzer şekilde ithal edilmiş bir Ebola vakası var. KDC'den gelen ve hayatını kaybeden hasta ithal bir vakadır." dedi.

Ülkede hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla sınır kapılarında ve diğer giriş noktalarında yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi veren Duale, 15 giriş noktasında yaklaşık 650 bin yolcunun Ebola taramasından geçirildiğini aktardı.

Duale, Ebola vakalarıyla mücadele kapsamında 4 bin 900 sağlık çalışanının eğitildiğini, şüpheli 276 vakanın testlerinin negatif çıktığını kaydetti.

Vakanın KDC'den Kenya'ya seyahat güzergahı takip ediliyor

Duale, Kenya'da Ebola testi pozitif çıkan hastanın KDC'nin kuzeybatısından başlayarak Kisangani, Beni ve Kinşasa üzerinden Uganda'nın başkenti Kampala'ya, oradan da Kenya'ya uzanan seyahat güzergahının takip edildiğini söyledi.

Hastanın Kenya'ya geldiğinde ilaç kullandığını aktaran Duale, kullanılan ilaçların, Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'ndaki termal taramalarda hastanın tespit edilmesini engellemiş olabileceğine işaret etti.

Nairobi'de Ebola'ya karşı hazırlıklar artırıldı

Nairobi Valisi Johnson Sakaja da düzenlediği basın toplantısında başkentte Ebola vakasının doğrulanmasının ardından 17 ilçenin tamamında hastalığa karşı hazırlık ve müdahale çalışmalarının artırıldığını açıkladı.

Sakaja, kentte hastalık gözetimi, temaslı takibi, izolasyon kapasitesi ve acil müdahale sistemlerinin güçlendirildiğini belirtti.

Başkentte 923 sağlık çalışanı ile 1598 Toplum Sağlığı Gönüllüsünün, Ebola şüpheli vakalarının erken tespiti, tanımlanması ve bildirilmesi konusunda özel eğitimden geçirildiğini dile getiren Sakaja, 60'tan fazla laboratuvar görevlisinin de güvenli numune alma ve taşıma konusunda eğitildiğini kaydetti.

Sakaja, Nairobi sakinlerine dikkatli ve sakin olmaları çağrısında bulunarak, "Paniğe gerek yok ancak hepimiz gerekli önlemleri almalı ve şüpheli vakaları erken bildirmeliyiz." dedi.

Kaynak: AA
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