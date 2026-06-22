Kenya Yüksek Mahkemesi Bakanı Suçlu Buldu - Son Dakika
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Kenya Yüksek Mahkemesi Bakanı Suçlu Buldu

22.06.2026 20:43
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Kenya'da Yüksek Mahkeme, Ebola karantina tesisinin durdurulmasına uymayan Bakanı suçlu buldu.

Kenya'da Yüksek Mahkeme, ABD vatandaşları için kurulması planlanan Ebola karantina tesisinin yapımının durdurulmasına ilişkin mahkeme kararına uyulmadığı gerekçesiyle Sağlık Bakanı Aden Duale'yi suçlu buldu.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, Yüksek Mahkeme, Bakan Duale'nin, ABD vatandaşları için kurulması planlanan Ebola karantina tesisinin yapımını durdurma kararına uymadığına hükmetti.

Mahkeme, Duale'nin cezasının belirlenmesi için salı günü duruşmaya katılmasına karar verdi.

Kenya Hukuk Cemiyeti ile Nairobi merkezli Katiba Enstitüsünün açtığı dava üzerine Yüksek Mahkeme, 29 Mayıs'ta Laikipia Hava Üssü'nde inşa edilmesi planlanan Ebola karantina tesisine ilişkin çalışmaların dava sonuçlanıncaya kadar durdurulmasına hükmetmişti.

Kenya'daki Laikipia Hava Üssü'nde Ebola hastaları için ABD destekli karantina tesisi kurulması planlanıyor.

Bölge sakinleri ve yerel liderler, kurulacak tesisin, kamu güvenliği, turizm sektörü ve yerel ekonomiye zarar verebileceğini savunarak projeye karşı çıkıyor.

Hükümet ise tesisin hem Kenyalılara hem de uluslararası ortaklara hizmet edeceğini savunuyor.

Bakan Duale, daha önce karantina tesisine ilişkin kamuoyunun görüşüne başvurmayacağını söylemişti.

Yüksek Mahkeme, 29 Mayıs'ta ABD vatandaşları için kurulması planlanan Ebola karantina tesisinin yapımını durdurma kararı almıştı.

Kenya'da ABD vatandaşları için karantina tesisi tartışması

ABD yönetimi, yurt dışındaki Ebola hastası vatandaşlarını ülkeye götürmek yerine Kenya'da kurulacak karantina tesisinde tedavi edeceğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Kenya'da söz konusu plana karşı tepkiler artmış ve Laikipia bölgesindeki Nanyuki kentinde çok sayıda protesto düzenlenmişti.

Tesise karşı düzenlenen gösteriler sırasında protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanmış, polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ateşli silah kullanmıştı.

Ülkede düzenlenen protestolarda en az 3 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kenya Yüksek Mahkemesi Bakanı Suçlu Buldu - Son Dakika

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