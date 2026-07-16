Kepez'de Alevi Kültür Merkezi İnşası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kepez'de Alevi Kültür Merkezi İnşası Başladı

Kepez\'de Alevi Kültür Merkezi İnşası Başladı
16.07.2026 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde İmam Rıza Cemevi'nin temeli kazılıyor. Merkez, Alevi Bektaşi kültürüne hizmet edecek.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yapımı planlanan İmam Rıza Cemevi ve Kültür Merkezi için temel kazma çalışmalarına başlandı.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde belediyeye ait alanda inşa edilecek Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Merkezi ile Sosyal Tesis için temel kazı çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.

Yaklaşık bir hafta içinde tamamlanması planlanan kazı çalışmalarının ardından merkezin temeli atılacak.

Zemin artı iki kat olarak inşa edilecek tesiste konferans salonu, inanç ve kültür müzesi, başkanlık ofisi, Alevi Bektaşi kültürüne ilişkin eserler ile araştırma kaynaklarının yer alacağı kütüphane, derslikler, aşevi, cem meydanı, misafir odaları, morg, kültürel etkinlik alanları ve mutfak bulunacak.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yapımı tamamlandığında merkezin Alevi Bektaşi toplumunun inanç ihtiyaçlarına cevap vermesinin yanı sıra kültürel ve sosyal faaliyetlerin önemli merkezlerinden biri olacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Alevi Kültür Merkezi, Kültür Sanat, İmam Rıza, Antalya, Güncel, Kepez, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kepez'de Alevi Kültür Merkezi İnşası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
Denizli’de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde

16:39
Banyoda katletmişti Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
Banyoda katletmişti! Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:15
Altın yatırımcısını kahreden grafik
Altın yatırımcısını kahreden grafik
16:02
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 17:32:24. #7.13#
SON DAKİKA: Kepez'de Alevi Kültür Merkezi İnşası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.