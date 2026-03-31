Kepez\'de Kitap Fuarı Başladı

31.03.2026 14:13
Antalya'daki Kepez Kitap Fuarı, 5 Nisan'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Antalya'da Kepez Belediyesi tarafından "İnsan Okur" mottosuyla açılan kitap fuarı, 7'den 70'e her yaştan kitapseverin ilgisini çekiyor.

Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde 27 Mart Cuma günü açılan Kepez Kitap Fuarı, kültür ve sanat dolu etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Yazarların, şairlerin ve yayınevi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen fuar, öğrenciler tarafından ilgi görüyor.

Muratpaşa ilçesindeki Ahmet Yesevi İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve sınıf anneleri eşliğinde kitap fuarını ziyaret etti.

Kitapları inceleyen küçük kitapseverler, alışveriş yaptı ve bazı yazarlarla tanışma fırsatı yakaladı.

Fuar, 5 Nisan'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA

