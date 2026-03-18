Kepez'de Kitap Fuarı Başlıyor - Son Dakika
Kepez'de Kitap Fuarı Başlıyor

18.03.2026 10:35
Antalya'nın Kepez ilçesinde, 27 Mart-5 Nisan tarihleri arasında Kitap Fuarı düzenlenecek.

Antalya'da, Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen "Kitap Fuarı", 27 Mart-5 Nisan'da kitapseverleri ağırlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuar, on gün boyunca etkinliklere ev sahipliği yapacak.

"İnsan Okur" temasıyla düzenlenecek "Kepez Kitap Fuarı", yayınevleri, yazarlar, imza günleri ve söyleşilerle kitapseverleri bir araya getirecek. Edebiyat, bilim, psikoloji ve güncel konuların ele alınacağı etkinliklerle zenginleşen fuar, her yaştan ziyaretçiyi ağırlayacak."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, kitapların birleştirici gücünü birlikte yaşamak istediklerini belirterek, Antalya'nın kültür ve edebiyat alanındaki gelişiminin önemli olduğunu kaydetti.

Kentin kültürünü, edebiyatını, hafızasını ve yarınlarını birlikte inşa edeceklerini vurgulayan Kocagöz, "Kepez'in öncülüğünde kültürel üretimin güçlü merkezini oluşturmak, okuma alışkanlığını her yaşta yeniden canlandırmak, dijital çağın sunduğu imkanları kültürel üretimle buluşturmak ve yeni yazarların önünü açmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Okuma alışkanlığı günlük yaşamın parçası olacak"

Kocagöz, yeni hayata geçirecekleri proje sayesinde otobüs durakları, hastaneler ve çeşitli bekleme alanlarına yerleştirilecek karekod sistemi sayesinde vatandaşların kitap özetlerine kolayca ulaşabileceğini bildirdi.

Bu sistemle isteyenlerin kitapları okuyabileceğini ya da kulaklıkla dinleyebileceğini dile getiren Kocagöz, uygulamayla okuma alışkanlığını günlük yaşamın parçası haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kepez'de Kitap Fuarı Başlıyor - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kepez'de Kitap Fuarı Başlıyor - Son Dakika
