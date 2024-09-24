Antalya'nın Kepez ilçesinde, bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmetşah Işık'ın (22) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Namık Kemal Bulvarı'nda bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Işık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenaze, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
Cenazeyi teslim alan gencin yakınları gözyaşı döktü.
Son Dakika › Güncel › Kepez'de Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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