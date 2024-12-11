Kepez'de Yeni Drag Pisti Yapılıyor

Antalya'nın Kepez ilçesinde hız tutkunları için yeni drag pisti yapılacak.
Kepez Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçede daha önce Odabaşı Mahallesi'ne yapılan drag pistinin kaldırılması nedeniyle yeni pist yapılma kararı alındı.
Belediye ekipleri, Karşıyaka Mahallesi'nde Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ulusal "Oto-Drag Talimatına Uygun" olacak şekilde pistin çalışmalarına başladı.
Yaklaşık 800 metrelik alana kurulacak üç şeritli pistin, 2025'in ilk aylarında hizmete açılması planlanıyor.
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