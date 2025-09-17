Hindistan'ın Kerala eyaletinde, 'beyin yiyen amip' olarak bilinen 'Naegleria fowleri'nin sebep olduğu Primer Amibik Meningoensefalit (PAM) enfeksiyonu yayılıyor.
Hindustan Times'ın haberine göre, Kerala Sağlık Bakanlığından, bölgede görülen PAM enfeksiyonuna ilişkin açıklama yapıldı. Yıl başından bu yana eyalette 69 kişiye teşhis konulduğu bildirilen açıklamada, 19 kişinin de enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu enfeksiyonun içme suyu kaynağından çıktığı, ancak belirli bir su kaynağından çıkmadığı ve vakaların münferit olduğu belirtilerek, eyalet genelinde denetimlerin yoğunlaştırıldığı kaydedildi.
Başlangıçta kendisini baş ağrısı, yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma semptomlarıyla gösteren enfeksiyonun, yüksek ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.
Son Dakika › Güncel › Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?