Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor

Hindistan'ın Kerala eyaletinde, 'beyin yiyen amip' olarak bilinen 'Naegleria fowleri'nin sebep olduğu Primer Amibik Meningoensefalit (PAM) enfeksiyonu yayılıyor.

69 KİŞİYE TEŞHİS KONDU, 19 KİŞİ ÖLDÜ

Hindustan Times'ın haberine göre, Kerala Sağlık Bakanlığından, bölgede görülen PAM enfeksiyonuna ilişkin açıklama yapıldı. Yıl başından bu yana eyalette 69 kişiye teşhis konulduğu bildirilen açıklamada, 19 kişinin de enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

İÇME SUYUN KAYNAĞINDAN BULAŞIYOR

Açıklamada, söz konusu enfeksiyonun içme suyu kaynağından çıktığı, ancak belirli bir su kaynağından çıkmadığı ve vakaların münferit olduğu belirtilerek, eyalet genelinde denetimlerin yoğunlaştırıldığı kaydedildi.

4 FARKLI BELİRTİSİ VAR

Başlangıçta kendisini baş ağrısı, yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma semptomlarıyla gösteren enfeksiyonun, yüksek ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.