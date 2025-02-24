Kerala'da Fil Saldırısı: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti

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YENİ DELHİ, 24 Şubat (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde yaşayan yaşlı bir çift bir fil tarafından ezilerek öldü.

Yetkililerin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, çift pazar akşamı Kannur bölgesindeki Aralam çiftliğinde kaju fıstığı toplarken bir filin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Olay, insanlar ile yaban hayatı arasında artan çatışmalara karşı bölgede gece geç saatlere kadar devam eden protestolara yol açtı. Tedirgin bölge sakinleri, vahşi hayvanların yerleşim alanlarına girmesini önlemek için acil önlemler alınmasını talep etti.

Yerel basında çıkan bir haberde, 2014 yılından bu yana Aralam'da fil saldırıları sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Son aylarda Kerala'da ölümle sonuçlanan fil saldırılarında artış yaşanması Orman Bakanlığı'na karşı düzenlenen protestoların artmasına neden oldu.

Yaban hayatı uzmanları kitlesel kentleşme, ormanların tahrip edilmesi, ormanlık alanların işgal edilmesi ve ormanlardaki tampon bölgelerin ortadan kalkmasının vahşi hayvanları yerleşim alanlarına yönelten başlıca sebepler arasında olduğunu belirtiyor.