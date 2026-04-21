Kerala'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama

Hindistan'ın Kerala eyaletinde havai fişek üretim fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti.
India Today gazetesinin haberine göre, eyaletin Thrissur bölgesinde bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.
Yetkililer, patlamada ilk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletti.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
