Kerala'da Tünel İnşaatında Heyelan: 2 Ölü, 8 Yaralı

Hindistan'ın Kerala eyaletinde tünel inşaatı alanında meydana gelen heyelanda 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

India Today gazetesinin haberine göre, eyalete bağlı Wayanad bölgesinde günlerdir süren şiddetli yağışların ardından Anakkampoyil-Kalladi-Meppadi tünel projesinin şantiye alanında heyelan yaşandı.

Yetkililer, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin de yaralandığı olayda, aralarında mühendis ve güvenlik görevlilerinin de bulunduğu en az 7 kişinin toprak altında kaldığını bildirdi.

Yaralılar, tedavi edilmek üzere sağlık kuruluşlarına kaldırıldı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

"İnsan eliyle yapılmış felaket"

Kerala Tarım Bakanı T. Siddique, konuya dair yaptığı açıklamada, yoğun yağış alan bölgede heyelanın tünel inşaatından çıkarılan toprak ve çamurun bilimsel olmayan yöntemlerle istiflenmesinden kaynaklandığını belirtti.

İnşaatı üstlenen şirketin uyarılara rağmen hafriyatı kaldırmadığına dikkati çeken Siddique, "Bu, insan eliyle yapılmış bir felakettir. Bölgede iki yıl önce 300'e yakın kişinin öldüğü facia hafızalardaki tazeliğini korurken, bu sorumsuzluk kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Kerala Eyaleti Afet Yönetim Otoritesi (KSDMA), bölgede son 24 saatte metrekareye 265 milimetre ile sezonun en yüksek yağışının düştüğünü duyurarak, Wayanad ve Kozhikode bölgeleri için "kırmızı alarm" vermişti.