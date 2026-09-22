Kerameos, dağ köyleri ve uzak adalarda maaşın yüzde 90'ının 12 ay ödeneceğini söyledi - Son Dakika
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Kerameos, dağ köyleri ve uzak adalarda maaşın yüzde 90'ının 12 ay ödeneceğini söyledi

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Yunanistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Niki Kerameos, dağ köyleri ve uzak adalarda maaş desteği programı hazırlandığını açıkladı. Bu bölgelerde istihdam edilenlerin maaşının yüzde 90'ına kadarı 12 ay devlet tarafından ödenmesi planlanıyor.

Yunanistan'da hükümet, dağ köyleri ve merkezden uzak adalardaki vatandaşlara yüzde 90'a kadar maaş desteği verilmesine ilişkin program hazırlıyor.

Yunanistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Niki Kerameos, ANT1 televizyon kanalına verdiği röportajda, hükümetin çalışma alanındaki yeni programlarına ilişkin bilgi verdi.

Kerameos, genelde kentlerde yoğunlaşmış olması nedeniyle nüfusun dengeli bir şekilde dağılmasının önemine işaret ederek, hükümetin bu konuda teşvik edici tedbirler üzerinde çalıştığını ifade etti.

Bu kapsamda, dağ köyleri ve merkeze uzak adalar gibi bölgelerde hem işverenleri hem de çalışanları teşvik etmek amacıyla hükümetin yeni bir program hazırlığı içinde olduğunu belirten Kerameos, bu bölgelerde yaşayan kişilerin istihdam edilmesi halinde, ödenecek miktara göre maaşların yüzde 90'ına kadar olan kısmının 12 ay boyunca devlet tarafından ödenmesinin planlandığını aktardı.

Kaynak: AA
YunanistanEkonomiGüncelDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Kerameos, dağ köyleri ve uzak adalarda maaşın yüzde 90'ının 12 ay ödeneceğini söyledi - Son Dakika
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