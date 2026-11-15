Kerek'teki kilise saldırısında 9 kişi öldü, Ürdün mahkemesi 3 sanığa idam verdi

Ürdün Devlet Güvenlik Mahkemesi, geçen ay bir kiliseye düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin davada 3 sanık hakkında idam kararı verdi.

Ürdün resmi haber ajansı Petra'nın haberine göre mahkeme, 23 Ekim'de Kerek vilayetinin Hamud beldesinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin davada kararını açıkladı.

Mahkeme, 3 sanığı "ölümlere yol açan terör eylemlerine katılmak, silah ve mühimmat kullanarak terör saldırısı düzenlemek, saldırılarda kullanılmak üzere silah ve mühimmat bulundurmak, silahlı saldırı planlamak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından mahkum ederek idam cezasına çarptırdı.

Haberde, idam kararının temyize açık olduğu ve henüz kesinleşmediği belirtildi.

Ürdün'ün Kerek vilayetindeki Hamud Kilisesi'ne 23 Ekim'de düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından ülkede 3 günlük genel yas ilan edilmişti.

Ürdün İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, 26 Ekim'de yaptığı açıklamada, kilise saldırısının faillerinin yakalandığını duyurmuştu. Mumeni, 3 saldırganın yaralı olarak ele geçirildiğini belirtmişti.