Kereste Fabrikasında Borç Tartışması Silahlı Çatışmaya Dönüşmedi - Son Dakika
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Kereste Fabrikasında Borç Tartışması Silahlı Çatışmaya Dönüşmedi

Kereste Fabrikasında Borç Tartışması Silahlı Çatışmaya Dönüşmedi

Ankara'da kereste fabrikası sahibi Y.E.Y., M.O.A. ile borç yüzünden tartışma yaşadı. M.O.A., silahını çekmeye çalıştı ancak silahı tutukluk yaptı. Olay sonrası M.O.A. kaçtı, Y.E.Y. şikayetçi olmadı.

09.01.2025 12:56  Güncelleme: 12:58
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ANKARA'da tartıştığı kereste fabrikası sahibi Y.E.Y.'ye ateş etmek isteyen, ancak silahı tutukluk yapan M.O.A.'yı arama çalışmaları sürüyor. Y.E.Y., ifadesinde M.O.A.'ya 100 bin lira borcu olduğunu, tartışmanın bu yüzden çıktığını ve şikayetçi olmadığını söyledi.

M.O.A., önceki gün Akyurt ilçesindeki kereste fabrikasına giderek, iş yeri sahibi Y.E.Y. ile tartıştı. M.O.A., tartışma sırasında cebindeki tabancayı çıkarıp, tetiğe bastı. Ancak silah tutukluk yaptı. Bu sırada fabrika sahibi koltuğu eline alıp kalkan gibi kullanarak odadan çıktı. M.O.A., eşyaları dağıtıp, pencere camlarını kırarak, fabrikadan ayrıldı. Polis, M.O.Y'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Fabrika sahibi Y.E.Y., olayla ilgili poliste verdiği ifadesinde, M.O.A. ile daha önce ortak olduklarını söyleyerek, "Sonra anlaşarak ayrıldık. Bir alacak verecek meselemiz vardı bu ayrılma sürecinde. 100 bin TL para vermem gerekiyordu. Bu parayı 1 ay içinde vermek için anlaştık. Bu süre içinde parayı veremedim. Olay günü M.O.A. benden iş yerime gelerek paraya ihtiyacı olduğunu ve parayı vermemi istedi. Benim de üzerimde o kadar para olmadığı için parayı veremeyeceğimi söyledim. Aramızda tartışma oldu. Bunun üzerine M.O.A. cebinden tabancayı çıkarıp ayaklarıma doğrultu, ben de kaçtım. Sonra da iş yerimin camlarını, yazıcıyı ve televizyona zarar vermiş. Kendisi bu zararımı karşıladı" dedi. Y.E.Y., M.O.A.'dan şikayetçi olmadığını söyledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kereste Fabrikasında Borç Tartışması Silahlı Çatışmaya Dönüşmedi - Son Dakika

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