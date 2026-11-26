Irak'ın Kerkük kentinde halk, Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali ez-Zeydi'nin ülke genelinde petrol kaçakçılığını her yönüyle önlemek için başlattığı soruşturma ve attığı adımlardan memnuniyet duyuyor.

AA muhabirine konuşan Kerküklüler, petrol kaçakçılığı ve yolsuzlukla mücadele kapsamında atılan adımların devlet kurumlarının güçlendirilmesi, kamu kaynaklarının korunması ve halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Irak Gazeteciler Sendikası üyesi Selim Ahmed el-İzzi, idari yolsuzluğun devletin temel kurumlarını ve yapısını zayıflattığını belirterek yolsuzlukla mücadele kapsamında atılan adımları desteklediğini söyledi.

Yolsuzlukla mücadele kapsamında atılan kararlı adımları kutladığını dile getiren İzzi, şöyle konuştu:

"Yolsuzluğa adı karışanlara karşı demir yumrukla hareket edilmesini doğru ve yerinde buluyorum. Bu kişiler görevde kalmaya devam ederse Irak devletinin geleceği tehlikeye girer."

Bu adımların atılmasında geç kalındığını söyleyen İzzi, ülkenin yer altı ve yer üstü kaynaklarına yönelik yıllardır süren yolsuzlukların önüne geçilmesi için daha erken harekete geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

İzzi, her şeye rağmen başlatılan bu mücadelenin ciddiyetle sürdürülmesini istedi.

Irak yolsuzlukla mücadeleyi kazanacak

Kerkük kenti sakinlerinden Adnan Kassab, dünyada yolsuzluk bataklığından kurtulmayı başaran çok sayıda ülke bulunduğunu ve Irak'ın da en kısa zamanda bu sorunun üstesinden gelebileceğine inandığını söyledi.

Irak'ta 2003'ten bu yana yaşanan mali ve idari yolsuzlukların devlet kurumlarını zayıflattığını ifade eden Kassab, yolsuzlukla mücadele kapsamında atılan adımların devlet otoritesinin yeniden tesis edilmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Başbakan Zeydi'nin yolsuzlukla mücadele girişimlerini desteklediklerini belirten Kassab, mücadelenin öncelikle devlet kurumlarında görev yapan yetkililerden başlamasının önemine dikkati çekti.

Irak'ın elektrik, altyapı ve kamu hizmetleri başta olmak üzere birçok sorunla karşı karşıya olduğuna işaret eden Kassab, kamu kaynaklarının yeniden devlet hazinesine kazandırılmasının halkın yaşam standartlarına olumlu yansıyacağını ifade etti.

Kerküklüler olarak devletin yanında olduklarını vurgulayan Kassab, şöyle konuştu:

"Irak'ın yeniden uluslararası ve yerel düzeyde hak ettiği konuma ulaşmasını temenni ediyoruz. Bu adımlar devletin kaynaklarının korunmasına, vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır."

Sorumlulardan hesap sorulmalı

Kerküklü esnaf Abid Sultan, kentte uzun süredir devam eden akaryakıt kaçakçılığı ve idari yolsuzlukların halkı mağdur ettiğini belirterek, sorumluların hesap vermesine yönelik adımları desteklediğini söyledi.

Kerkük'te halkın akaryakıt temin edebilmek için saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kaldığını ifade eden Sultan, bazı yetkililerin ihmali veya iştiraki nedeniyle yolsuzlukların devam ettiğini dile getirdi.

Yolsuzlukla mücadelede hesap verebilirliğin önemine dikkati çeken Sultan, sorumluların cezalandırılmasının benzer olayların önüne geçeceğini ve kamu düzeninin korunmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Kerkük halkının farklı etnik ve toplumsal kesimlerden oluşmasına rağmen bir arada yaşama ve karşılıklı hoşgörü kültürüne sahip olduğunu vurgulayan Sultan, kentteki temel sorunlardan birinin bazı kamu görevlilerinin sorumluluklarını yerine getirmemesi olduğunu söyledi.

Ülkenin yeraltı kaynakları korunmalı

Kerküklü Salahaddin Şükür ise kamu kaynaklarının ve ihtiyaç sahiplerine ayrılan ödeneklerin korunmasının önemine işaret etti.

Özellikle yoksul ve dar gelirlilerin haklarının gözetilmesi gerektiğini vurgulayan Şükür, tüm Irak halkına ait kaynakların usulsüz şekilde kullanılmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Şükür, ülkenin sahip olduğu imkanların yalnızca belirli bir kesimin değil bütün Iraklıların hakkı olduğunu vurguladı.

Halkın günlük yaşamına olumlu yansımaları olması bekleniyor

Kerküklü Kemal el-Araci de ülke genelinde ve Kerkük'te başlatılan yolsuzlukla mücadele adımlarının Irak ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirterek bu çalışmaların halkın günlük yaşamına olumlu yansımasını beklediklerini dile getirdi.

Araci, söz konusu adımların kararlılıkla sürdürülmesi halinde birçok alanda olumlu sonuçlar alınabileceğine inandıklarını ve yürütülen mücadeleden umutlu olduklarını söyledi.