Kerkük'te DEAŞ Operasyonu - Son Dakika
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Kerkük'te DEAŞ Operasyonu

Kerkük'te düzenlenen operasyonda 2 DEAŞ intihar eylemcisi öldürüldü.

16.09.2024 04:47
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Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonda 2 intihar eylemcisinin öldürüldüğü bildirildi.

Irak İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kerkük'ün Penca Ali semti yakınlarında şüpheli bir aracın güvenlik güçlerince takibe alındığı belirtildi.

Söz konusu şüpheli araca daha sonra baskın düzenlendiği aktarılan açıklamada, baskın sırasında araçta bulunan terör örgütü DEAŞ mensubu 2 intihar eylemcisinin üstlerindeki patlayıcıların infilak etmesi sonucu öldükleri kaydedildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölgede operasyonlarına devam ettiği aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen terör örgütü söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: AA

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