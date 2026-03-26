Kerkük'te Haşdi Şabi Karargahlarına Hava Saldırısı

26.03.2026 21:10
Irak'ın Kerkük kentinde Haşdi Şabi'ye ait iki karargaha hava saldırısı düzenlendi, can kaybı yok.

Irak'ın Kerkük kentinde Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye ait iki askeri karargaha hava saldırısı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin yerel yetkililerden aldığı bilgiye göre, Kerkük kentine bağlı Dibis ilçesi ve Altunköprü nahiyesinde bulunan Haşdi Şabi'ye ait iki ayrı karargaha yönelik hava saldırısı düzenlendi.

Haşdi Şabi'nin 63. Tugay Komutanlığı'na ait olan her iki karargahta can kaybı olmadığı, maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Irak'ın Enbar vilayetine 24 Mart'ta düzenlenen ABD hava saldırısında, İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi'nin 15 mensubu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Haşdi Şabi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Kerkük, Irak, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
