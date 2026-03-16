Kerkük\'te Kadir Gecesi Kutlamaları

16.03.2026 01:04
Kerkük'te camilerde Kadir Gecesi'nde dua ve ibadetlerle huzur temennisi yapıldı.

Irak'ın Kerkük kentindeki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

Kent merkezindeki Bağdat Yolu semtinde bulunan Büyük Nur Camisi'ni dolduran Müslümanlar, kılınan teravih namazının ardından dua ve ibadetler eşliğinde Kadir Gecesi'ni idrak etti.

Cemaat, Orta Doğu'ya huzur ve barışın gelmesi, savaşın bir an önce bitmesi ve memleketin her türlü saldırıdan korunması için ellerini semaya açıp dua etti.

Kerküklü vatandaşlardan Murtaza Kanber, yaklaşık iki haftadan beri Orta Doğu'da yükselen gerilim ve savaşın sona ermesini temenni ettiğini söyledi.

Orta Doğu'nun çok zor bir süreçten geçtiğini belirten Kanber, Müslümanların tarihlerinin en zor dönemini yaşadıklarını savundu.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların bir an önce durmasını temenni eden Kerküklü Cemal Kasap da "Bu savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz. Memleketimize de sıçramasından endişe duyuyoruz." dedi.

Kaynak: AA

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında can kaybı 826’ya yükseldi İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı 826'ya yükseldi
İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
Kontrolden çıkan otomobil, yıktığı istinat duvarında asılı kaldı Kontrolden çıkan otomobil, yıktığı istinat duvarında asılı kaldı
Emekli başkomiser başından vurulmuş halde bulundu Emekli başkomiser başından vurulmuş halde bulundu
İsrail, Lübnan’da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu İsrail, Lübnan'da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı

23:09
Günler sonra ortaya çıkan Netanyahu’nun paylaştığı videodaki detaylar tartışma yarattı
Günler sonra ortaya çıkan Netanyahu'nun paylaştığı videodaki detaylar tartışma yarattı
22:39
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın’a serum bağlandı
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın'a serum bağlandı
22:13
İsrail, Lübnan’a fosfor bombası attı
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı
22:01
Saldırıların ardından Kuzey Irak’ta petrol üretimi durdu
Saldırıların ardından Kuzey Irak'ta petrol üretimi durdu
22:00
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
21:06
İsrail’in F-35I uçakları İran’a doğru yola çıktı
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı
