Kerkük'te Türkmen Basın Günü Kutlandı

25.02.2026 23:12
Kerkük'te, Türkmen Basın Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi, basının önemi vurgulandı.

Irak'ın Kerkük kentinde, Türkmen Basın Günü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenledi.

Irak Gazeteciler Sendikası Kerkük Şubesinde gerçekleştirilen etkinliğe, sendikanın Kerkük Sorumlusu Mervan el-Ani, kentteki basın mensupları ile siyasilerin bulunduğu davetliler katıldı.

???????Irak Gazeteciler Sendikası Kerkük Sorumlusu Ani, Türkmen basınının Irak'ta 115. yıl dönümünü kutlamaktan mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi.

Türkmen basın mensuplarını kutlayan Ani, Türkmen medyasının Irak'ın medya tarihinde önemli katkısı ve yeri olduğuna dikkati çekti.

Ani, basın sektöründeki yaklaşık 30 yıllık tecrübesini Türkmen gazetecilere borçlu olduğunu ifade etti.

Türkmenlerin vatan ve topraklarına bağlı, köklü bir millet olduklarını belirten Ani, tüm Iraklıların Türkmenlerin bu memlekette etkili bir basın geçmişine sahip olmalarından onur duyduğunu dile getirdi.

Türkmeneli Gazetesi Editörü Muhammet Haşim Salihi, Irak'ta basın harekatını Türkmenlerin başlattığına işaret ederek Türkmenlerin ülkenin basın tarihinde önemli ve etkili izler bıraktığını söyledi.

Türkmenlerin tam 115 yıl önce Irak'ta köklü bir basın tarihi inşa ettiklerini ifade eden Salihi, Osmanlı sonrası siyasetten men edilen Türkmenlerin mevcudiyetlerini basın ve medya aracılığıyla koruduğunu belirtti.

Kerkük Televizyonu Müdürü Soran Davudi, Türkmen gazetecilerin başta Kerkük olmak üzere Irak basın tarihinde önemli yere sahip olduğunu ifade etti.

Kerkük'te 115 yıllık bir tarihe sahip olan Türkmen basının Irak'ın geçmişini ve olaylarını en iyi şekilde belgelediğine dikkati çeken Davudi, kentin geçmişini araştırmak için Türkmen basın arşivinin en güvenli kaynak olduğunu kaydetti.

Irak'ta 25 Şubat 1911'de çıkan ve 8 yıl süren "Havadis Gazetesi" ilk Türkmen gazetesi olarak kabul ediliyor. Gazetenin yayına başladığı gün "Türkmen Basın Günü" olarak her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kaynak: AA

