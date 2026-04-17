Kerkük\'te Türkmen Valilik Kutlaması

Irak'ın Kerkük vilayeti valiliğine Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa'nın seçilmesinin ardından Türkmenler kent merkezi ve sokaklarda kutlama yaptı.

Kerküklü Abdullah Fikret, AA muhabirine, çok mutlu olduğunu aktardı.

Bu makamın önemli olduğu kadar ağır bir sorumluluğu bulunduğuna dikkati çeken Fikret, Türkmen valiye yeni görevinde başarılar diledi.

Bugünün Türkmenler için tarihi bir gün olduğunu belirten Kerküklü Türkeş Veli, Irak'taki tüm Türkmenleri tebrik etti.

Türkmenlerin tarih boyunca yaşadıkları bu topraklarda insanlığa hizmet etmeyi bir görev bildiklerini dile getiren Veli, yeni valinin de aynı şekilde hareket edeceğine inandığını ifade etti.

Bu gelişmeyi bir demokrasi zaferi olarak nitelendiren Veli, zaferin tüm Iraklılara ait olduğunu aktardı.

Memet İrfan Berberoğlu da tüm Kerküklüleri kutlamaya çağırdı.