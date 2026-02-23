Kerkük'teki Saldırgan Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kerkük'teki Saldırgan Yakalandı

23.02.2026 06:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ITC Milletvekili Gülsel Muhammed'in evine saldıran zanlı gözaltına alındı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Gülsel Muhammed'in Kerkük kentindeki evine silahlı saldırının faili yakalandı.

Kerkük Polis Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ITC Milletvekili Muhammed'in evine yönelik saldırı düzenleyenin gözaltına alındığı belirtildi.

Saldırıdan hemen sonra bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından saldırıyı gerçekleştirenin adresine ulaşıldığı bildirilen açıklamada, zanlının 20 yaşında olduğu ifade edildi.

Saldırganın mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Milletvekili, Güvenlik, Kerkük, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kerkük'teki Saldırgan Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi

06:57
Sapla saman karıştı Sokakta gören asker sandı gerçek çok başka çıktı
Sapla saman karıştı! Sokakta gören asker sandı gerçek çok başka çıktı
06:16
El Mencho’nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD’den ilk açıklama geldi
El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi
05:23
Ülke alev alev yanarken Devlet Başkanı’ndan halka kritik çağrı
Ülke alev alev yanarken Devlet Başkanı'ndan halka kritik çağrı
02:43
İlçeyi ayağa kaldıran olay Eşinin kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti
İlçeyi ayağa kaldıran olay! Eşinin kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti
01:15
Hadise’yi eski sevgilisi de topa tuttu
Hadise'yi eski sevgilisi de topa tuttu
23:58
Olaylı derbide ortalık savaş alanına döndü İşte kazanan
Olaylı derbide ortalık savaş alanına döndü! İşte kazanan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 07:22:19. #7.11#
SON DAKİKA: Kerkük'teki Saldırgan Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.