Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Gülsel Muhammed'in Kerkük kentindeki evine silahlı saldırının faili yakalandı.
Kerkük Polis Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ITC Milletvekili Muhammed'in evine yönelik saldırı düzenleyenin gözaltına alındığı belirtildi.
Saldırıdan hemen sonra bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından saldırıyı gerçekleştirenin adresine ulaşıldığı bildirilen açıklamada, zanlının 20 yaşında olduğu ifade edildi.
Saldırganın mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Kerkük'teki Saldırgan Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?