Kerkük'ün güneyinde arama-tarama sırasında patlayan bomba 2 Irak askerini öldürdü

Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Vadi Zıhetun bölgesinde Irak ordusuna ait birliklerin operasyon düzenledikleri sırada daha önce yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 asker öldü.

Irak resmi haber ajansı INA'nın haberine göre, Irak ordusuna bağlı birliklerin arama-tarama faaliyetleri yürüttüğü sırada terör örgütü DEAŞ tarafından daha önce yol kenarına tuzaklanan bir el yapımı patlayıcı infilak etti.

Saldırıda biri subay, diğeri er olmak üzere iki Irak askeri yaşamını yitirdi. Patlamanın hemen ardından Irak ordusu ve federal polis güçleri, saldırıyı gerçekleştiren teröristleri etkisiz hale getirmek ve bölgedeki olası diğer tuzakları temizlemek amacıyla geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Irak'ın eski Başbakanı Haydar el-İbadi, 10 Aralık 2017'de yaptığı açıklamayla terör örgütü DEAŞ'a karşı askeri "zafer" kazanıldığını ve örgütün ülkedeki toprak hakimiyetinin sona erdiğini resmen duyurmuştu.

Ancak askeri zafere rağmen DEAŞ'a bağlı uyuyan hücreler, Irak'ın kuzey, batı ve doğu vilayetlerindeki dağlık ve kırsal alanlarda varlığını sürdürmeye, zaman zaman güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik vur-kaç taktiğiyle saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Irak güvenlik güçleri ise örgüt kalıntılarını tamamen temizlemek adına stratejik bölgelerde askeri ve güvenlik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.