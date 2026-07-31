Kerkük'ün Tarihini Minyatürle Yaşatıyor - Son Dakika
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Kerkük'ün Tarihini Minyatürle Yaşatıyor

Kerkük\'ün Tarihini Minyatürle Yaşatıyor
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Adil Hacı Bekir, Kerkük'teki tarihi yapıları maketlerle gelecek nesillere aktarıyor.

Irak'ın Kerkük kentinde yaşayan maket ustası Adil Hacı Bekir, 30 yıldır sürdürdüğü çalışmalarıyla bölgenin kaybolmaya yüz tutmuş tarihi mirasını minyatür maketler aracılığıyla yaşatıyor.

Evinde kurduğu mütevazı atölyede ahşaba hayat veren sanatçı, Kerkük'teki tarihi yapılarının maketlerini yaparak hem geçimini sağlıyor hem de bu önemli eserleri gelecek nesillere aktarıyor.

Maket yapımına lise yıllarında bir öğretmeninden aldığı ilhamla adım atan Hacı Bekir, ilk olarak köy evlerinin modellerini çalıştı.

Uzun yıllar inşaat şirketleri, yerleşim siteleri ve resmi kurumlar için projeler üreten sanatçı, son 22 yıldır tüm odak noktasını Irak'ın ve özellikle Kerkük tarihi ve kültürel mirasına çevirdi.

"Restore edilmeyen eserler yok olup gidiyor"

Hacı Bekir, çalışmalarının başlangıcında Kerkük'e bağlı bazı köy evlerinin maketlerini yaptığını, daha sonra tarihi yerlerin maketlerini yapmaya başladığını anlattı.

Tarihi yapıların sahipsizlik ve ilgisizlik nedeniyle gördüğü zarara dikkat çeken Hacı Bekir, motivasyonunu şu sözlerle anlattı:

"Kerkük'te terk edilen ve çok eski dönemlere ait tarihi yerlerin yıkılma eşiğine geldiğini görünce çok üzüldüm. Bunlar arasında yıkılanlar da var. Bunlar restorasyon edilemediğine göre bir gün yok olup gidecekler. Bu yüzden maketlerini yaparak bu tarihi eserleri yeni nesle aktarmak istedim."

Hacı Bekir, Kerkük'te ilk yerleşim yeri olan Kerkük Kalesi'nin bakımsız durumunun kendisini son derece etkilediğini belirtti.

Sanatçı, özellikle ilk yerleşim yerlerinden biri olan Kerkük Kalesi'nin bakımsızlığından duyduğu endişeyi dile getirerek yetkililere acil restorasyon çağrısında bulundu.

Eski fotoğraflarla tarihi yeniden inşa ediyor

Çalışmalarının yalnızca ayakta duran yapılarla sınırlı kalmadığını belirten Hacı Bekir, yıllar önce çeşitli nedenlerden ötürü yıkılmış tarihi yapıları da günümüze aktarmaya çalıştığını söyledi.

Hacı Bekir, "İhmal ve yıkımlar sebebiyle günümüze ulaşamamış tarihi yapıların da geçmiş dönemlere ait fotoğraflarına bakarak maketlerini yapıyorum." diye konuştu.

En çok cami, Osmanlı Kışlası, eski hükümet sarayları, Kerkük Kalesi'ndeki tarihi Ulu Cami, Selçuklu mimarisi Gök Kümbet ve han maketlerine ilgi gösterildiğini Hacı Bekir, sadece Kerkük ile sınırlı kalmadığını; zengin tarihi dokuya sahip Erbil ve Musul gibi komşu kentlerdeki önemli yapıların da maketlerini ürettiğini dile getirdi.

Hacı Bekir, Irak'ın tarihi yerler ve yapılar açısından son derece zengin bir ülke olduğunu ve amacının yok olmadan önce tüm bu yapıların maketlerini yapmak olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Güncel, Kerkük, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kerkük'ün Tarihini Minyatürle Yaşatıyor - Son Dakika

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