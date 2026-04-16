Kerkük'ün Yeni Valisi Muhammed Seman Ağa

Irak'ın Kerkük vilayeti valiliği görevine, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi.
Kerkük Vilayet Meclisi'nde yapılan oturumda eski Vali Rebvar Taha'nın istifası kabul edilirken, meclis üyeleri yeni vali olarak ITC Başkanı Ağa'yı seçti.
Kerkük Valiliği yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçti.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?