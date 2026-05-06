Keşan'da Bıçaklı Kavga: Bir Kadın Ağır Yaralandı

06.05.2026 20:53
Edirne'nin Keşan ilçesinde husumet yüzünden çıkan bıçaklı kavgada bir kadın ağır yaralandı.

İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen E.G. ile E.İ. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.G, yanında bulunan bıçakla E.İ'yi karnından ve sağ bacağından yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli E.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

