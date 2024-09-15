Keşan\'da Çeşmelere Zarar Verene Ceza!

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Keşan ilçesinde sokak çeşmelerine zarar verenler hakkında işlem başlatılacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçenin çeşitli noktalarında hayırseverler tarafından yaptırılarak ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için köprü görevi gören çeşmelerin tahrip edildiği belirtildi.

Çeşmelerin onarılarak faaliyete geçirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Keşan Belediyesi olarak hatırlatmak isteriz ki belediye malına zarar vermenin cezası mala zarar verme suçunun nitelikli hallerinin düzenlendiği TCK 152 kapsamında değerlendirilir. Dolayısıyla, belediye malına zarar kişi veya kişiler hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına hükmedilir. Tüm hemşerilerimizi bu konuda daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyoruz. Olumsuz durumla karşılaşan vatandaşlarımızın durumu vakit kaybetmeden belediyemize veya emniyet güçlerine bildirmelerini rica ederiz."

Kerman'dan fuara davet

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, vatandaşları 23. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'na davet etti.

Kerman, yaptığı yazılı açıklamada, organizasyonun 17-22 Eylül'de gerçekleşeceğini belirtti.

İpsala'nın tarımsal zenginlikleri ve kültürel mirasını kutlayacakları etkinlikte üreticilerin de bir araya geleceğini aktaran Kerman, "Tarım sektöründeki yenilikleri ve geleneksel değerlerimizi sergileme fırsatını hep birlikte yaşayacağız. Ayrıca, 17 Eylül'de düzenleyeceğimiz hasat şenliğinde Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'yı ağırlamaktan onur duyacağız. Tüm halkımızı bu özel etkinliklere katılmaya davet ediyoruz." dedi.

Kerman, organizasyon kapsamında sünnet şöleni, bisiklet, yemek ve güzellik yarışmaları, Kel Aliço Yağlı Güreşleri ve konserlerin düzenleneceğini kaydetti.

Rektörden, Belediye Başkanına ziyaret

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Enez Belediye başkanı Özkan Günenç'i makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getiren Günenç, Enez'in turizm potansiyeli ve yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Rektör Zülfikar da Günenç'e çalışmalarında başarı diledi.