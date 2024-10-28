Keşan'da Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri

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Keşan ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kapsamında fener alayı ve konser düzenlenecek.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, yarın fener alayı düzenleyecek.

Etkinlikler kapsamında, Keşan Kent Müzesi önünde saat 20.00'da toplanacak olan vatandaşlar kortej halinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyecek. Saat 20.45'te ise, Cumhuriyet Meydanı'nda Yusuf Çetin ve Aheste grubu sahne alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, tüm Keşanlıları bu anlamlı günde bir araya gelerek Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşamaya davet etti.

Cumhuriyet Bayramı'nın milli birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu anlatan Özcan "Cumhuriyetimizin 101. yılında, atalarımızın emanetine sahip çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, zafer coşkusunu paylaşmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Keşan Belediye Meclisi 1 Kasım'da toplanacak

Keşan Belediye Meclisi'nin kasım ayı olağan toplantısı, 1 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek.

Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda, saat 15.00'de başlayacak toplantıya, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan başkanlık yapacak.

Toplantıda 15 gündem maddesi görüşülecek.