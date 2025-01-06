Keşan\'da Fenerbahçe Taraftarlarıyla Buluşma

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Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Fenerbahçe taraftarlarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre. Keşan Fenerbahçeliler Derneğince ilçedeki bir tesiste düzenlenen toplantıya katılan Özcan, taraftarlarla sohbet etti.

Sporcu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Özcan, dernek üyelerine ve Fenerbahçe'ye başarı diledi.

Havsa'da belediye ekiplerinin çalışmaları

Havsa Belediyesince ilçede başlatılan altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri ilçe genelinde kanalizasyon temizliği gerçekleştirdi.

Kanalizasyon hattında da onarımlar yapan ekipler, ilçe genelinde yol tamir çalışmalarına da başladı.

"Hoş Geldin Bebek Projesi" sürüyor

Keşan ilçesinde "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında aileler ziyaret edildi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri bazı aileleri ziyaret etti.

Ekipler ziyaret ettikleri aileleri tebrik ederek, hediye takdim etti.