Keşan'da Hapis Cezaevi Firarisi Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi'ndeki denetimlerinde şüpheli Ü.S'yi durdurdu.
"Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu belirlenen Ü.S, gözaltına alındı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri, İspat Cami Mahallesi'ndeki denetimlerinde durumundan şüphelendikleri M.C'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
İpsala'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Bozkurt Mahallesi'nde uygulama yapan ekipler, şüpheli E.Y'nin kullandığı aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.
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