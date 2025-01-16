Keşan\'da Kariyer Günleri Düzenlendi

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Keşan ilçesinde "3. Üniversite Tanıtım ve Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bir tesiste düzenlenen etkinliğe 49 üniversiteden temsilci katıldı.

Üniversitelerin basın ve halkla ilişkiler birimleri tarafından etkinliğe katılan öğrencilere fakülteler, yüksekokullar, bölümler, kontenjanlar, burslar, barınma imkanları ve uluslararası değişim programları anlatıldı.

Programda üniversitelerin kampüs imkanları, akademik başarıları, sosyal tesisleri, öğrenci kulüpleri, etkinlikleri ve kariyer imkanları hakkında da bilgiler verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, öğrencilerin üniversiteleri yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirterek, etkinliğe destek olanlara teşekkür etti.

Katılımcılara broşürler ve tanıtım kitapçıkları hediye edildi.

Özcan esnafı ziyaret etti

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, esnafı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özcan S.S. 25 No'lu Şehiriçi Minibüsçüler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile S.S. Keşan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'ne ziyarette bulundu.

Esnafların talep ve önerilerini dinleyen Özcan, Keşan'ı ortak akıl ve dayanışmayla yönetmeye devam edeceklerini belirtti.

Özcan, Keşan'ın ekonomisinin bel kemiğini oluşturan esnaflarla bir araya gelmeye, onların taleplerini ve önerilerini dinlemeyi sürdüreceğini kaydetti.

Teknoloji bağımlılığıyla mücadele semineri

Keşan Sağlık Müdürlüğünce teknoloji bağımlılığıyla mücadele semineri düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, psikolog Sefa Keleş Atatürk Ortaokulunda 5. sınıf öğrencilerini bilgilendirdi.

Keleş, teknoloji bağımlılığının dijital cihazlar ve internet tabanlı içeriklere aşırı ve kontrolsüz şekilde bağımlı hale gelmesi durumu olduğunu belirtti.

Bu bağımlılığın video oyunları, sosyal medya, tablet ve telefon gibi cihazların kontrolsüz kullanımıyla gelişebildiğini aktaran Keleş şunları kaydetti:

"Çocuklarda teknoloji bağımlılığı, dikkat dağınıklığı, akademik performansta düşüş, uyku sorunları, sosyal izolasyon ve fiziksel aktivitenin azalması gibi olumsuz etkilere yol açabilir. Ailelerin, çocukların teknoloji kullanımını sınırlandırması, alternatif aktiviteler sunması ve örnek olması bağımlılığın önlenmesinde önemli rol oynar. Teknoloji kullanımı konusunda denge sağlamak, sağlıklı gelişim için kritiktir."