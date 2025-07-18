Keşan\'da Kaza: 6 Yaralı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Keşan- Gelibolu karayolu üzerindeki Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Gelibolu'dan Keşan yönüne seyreden Ş.Ç. (41) yönetimindeki 34 VN 3863 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı yakınlarında aynı yönde ilerleyen B.B. yönetimindeki 34 FNC 464 plakalı otomobille çarpıştı. 34 FNC 464 otomobil çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, sürücüler Ş.Ç. ve B.B. ile araçlarda bulunan D.Ç. (18), P.Ç. (6), A.B. (21) ve İ.Ö.K. (5) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobillerden çıkartılan yaralılar, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.