Keşan'da Kumdere İçme Suyu Tesisi Yenilendi - Son Dakika
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Keşan'da Kumdere İçme Suyu Tesisi Yenilendi

Keşan\'da Kumdere İçme Suyu Tesisi Yenilendi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Kumdere İçme Suyu Tesisi'nin yenilenmesi nedeniyle düzenlenen açılış töreninde, ilçede su sorununu çözdüklerini belirtti. Yenilenen tesisin içerisinde 8 yeni içme suyu kuyusu, enerji nakil hattı, içme suyu terfi hattı, trafo, enerji kabini, jeneratör, otomasyon sistemi ve terfi merkezi bulunuyor. Helvacıoğlu, Kumdere'nin artık ilçenin tamamını besler hale geldiğini söyledi.

28.02.2024 09:33  Güncelleme: 09:35
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Keşan ilesinde Kumdere İçme Suyu Tesisi'nin yenilenmesi nedeniyle açılış töreni düzenlendi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Kumdere köyünde düzenlenen törende, ilçede su sorunuyla karşı karşıya kaldıkları için önemli adımlar attıklarını belirtti.

Tesisin kısa bir sürede yenilenerek ilçesin su sorununu çözdüklerini ifade eden Helvacıoğlu, "Tesiste 8 yeni içme suyu kuyusu, 5 kilometrelik enerji nakil hattı, 9 kilometrelik içme suyu terfi hattı, 3 adet son sistem trafo, 2 adet enerji kabini, 4 adet jeneratör, otomasyon sistemi ve 4 adet terfi merkezi kurduk. Beş yılda yaptıklarımız 15 yıla bedel. Keşan yoğun bakımdaydı. Şimdi ilçede yaşayan vatandaşlar Keşan ile gurur duyuyor." dedi.

Helvacıoğlu, Keşan'a 2 yıl yağmur yağmasa bile 25 yıllık suyunun olduğunu, Kumdere'nin artık ilçenin tamamını besler hale geldiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından yenilenen tesis çalıştırılarak Keşan'a su verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Keşan'da Kumdere İçme Suyu Tesisi Yenilendi - Son Dakika

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