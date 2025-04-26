Keşan\'da Mesleki Eğitim Protokolü İmzalandı

Keşan ilçesinde Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı, Mesleki Eğitim Kursları protokolü imzalandı.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TSO) yapılan açıklamaya göre, Edirne İşkur Müdürü Şengül Çildam ve Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Arıkan program hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Çildam ve Arıkan toplantının ardından protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında CNC Makine ve Programlama, Muhasebe, Akaryakıt İstasyonu Görevlisi alanlarında personel ihtiyacı olan işletmelere mesleki eğitim almış olan adayların, istihdam edilmesine olanak sağlanacak.