Keşan'da Otomobil Yangını - Son Dakika
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Keşan'da Otomobil Yangını

Keşan\'da Otomobil Yangını
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Edirne'nin Keşan ilçesinde motor kısmından alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Akşam saatlerinde Keşan-Enez kara yolu Kılıçköy mevkisinde M.C. (51) yönetimindeki 22 JEV 27 otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. M.C.'nin emniyet şeridine çektiği otomobili, bir anda alevler sardı. M.C.'nin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle demir yığınına dönen otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Keşan'da Otomobil Yangını - Son Dakika

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