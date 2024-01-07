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Keşan'da Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika
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Keşan'da Sağanak Yağış Etkili Oldu

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısının ardından Keşan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Yağışın aralıklarla devam etmesi beklenirken, yetkililer su baskınlarına karşı halkı uyardı.

Keşan\'da Sağanak Yağış Etkili Oldu
07.01.2024 - 18:21,
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KEŞAN'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 13 derece olduğu Keşan'da, öğleden sonra aniden yağmur bastırdı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana yollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına ve pasaj girişlerine sığındı. Yağışın aralıklarla devam etmesi beklenirken, yetkililer olası su baskınlarına karşı ilçe halkını uyardı.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne),

Kaynak: DHA
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