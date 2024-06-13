Keşan'da 'şok' uygulaması: Plakasız tarım aracı trafikten menedildi, uyuşturucu ele geçirildi

Güncel

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polisin 'şok' uygulamasında, üzerinde aralarında çocukların da olduğu, 9 kişinin bindiği plakasız tarım aracı trafikten menedildi, sürücüsüne ceza kesildi. Uygulamada 1 araçta uyuşturucu ele geçirildi. Bir başka aracın sürücüsüne de çakar bulundurmaktan 6 bin 439 lira cezai işlem uygulandı.

İl ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından Keşan'daki 7 noktada 150 personelin katılımıyla eş zamanlı 'şok' uygulama yapıldı. Alparslan Türkeş Meydanı'ndaki noktada dron destekli uygulamayı; Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın da takip etti. Uygulamada şüpheli görülen araçlar tek tek durdurulup araçtakilerin GBT'leri sorgulandı ve üzerleri arandı. Uygulama kapsamında 915 kişinin GBT'si sorgulanırken, 351 araç da kontrol edildi.

Polis, Alparslan Türkeş Meydanı'nda üzerinde çocukların da bulunduğu ve 9 kişinin bindiği plakasız tarım aracını durdurdu. Araçtakiler indirilirken, sürücüsüne 'Trafiği tehlikeye düşürmek'ten 690 lira ceza uygulanıp, araç trafikten menedildi. Araç sürücüsü ve üzerindeki yolcular, aracın bağlanmaması için polisle tartıştı. Araç çekiciye yüklenip, yediemin otoparkına götürüldü.

'GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI'NDAN ARANIYORMUŞ

Uygulama sırasında şüphelenilerek durdurulan araçta arama yaptı. Aramada çantada 162,52 gram olan metamfetamin, 4,97 gram esrar ve 13 sentetik hap ele geçirdi. Araç sürücüsü, gözaltına alındı. Ekipler 1 araçta ise çakar ele geçirdi. Araç sürücüsüne çakar bulundurmaktan 6 bin 439 lira cezai işlem uygulandı. Uygulamada, üzerinde 2 fişek bonzai ele geçirilen ve GBT sorgusunda 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan arandığı belirlenen 2 kişi de gözaltına alındı. Polis, uygulama kapsamında 351 araç ve sürücüsünü de kontrol etti. 41 araç ve sürücüsüne 117 bin 83 lira idari para cezası uygulandı.