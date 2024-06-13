Keşan'da 'şok' uygulaması: Plakasız tarım aracı trafikten menedildi, uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Keşan'da 'şok' uygulaması: Plakasız tarım aracı trafikten menedildi, uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen 'şok' uygulamasında, üzerinde aralarında çocukların da olduğu 9 kişinin bindiği plakasız tarım aracı trafikten menedildi. Uygulama sırasında yapılan aramalarda bir araçta uyuşturucu ele geçirildi ve başka bir aracın sürücüsüne çakar bulundurmaktan ceza kesildi. Ayrıca, arama sonucunda göçmen kaçakçılığı suçundan aranan 2 kişi de gözaltına alındı.

13.06.2024 13:00
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polisin 'şok' uygulamasında, üzerinde aralarında çocukların da olduğu, 9 kişinin bindiği plakasız tarım aracı trafikten menedildi, sürücüsüne ceza kesildi. Uygulamada 1 araçta uyuşturucu ele geçirildi. Bir başka aracın sürücüsüne de çakar bulundurmaktan 6 bin 439 lira cezai işlem uygulandı.

İl ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından Keşan'daki 7 noktada 150 personelin katılımıyla eş zamanlı 'şok' uygulama yapıldı. Alparslan Türkeş Meydanı'ndaki noktada dron destekli uygulamayı; Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın da takip etti. Uygulamada şüpheli görülen araçlar tek tek durdurulup araçtakilerin GBT'leri sorgulandı ve üzerleri arandı. Uygulama kapsamında 915 kişinin GBT'si sorgulanırken, 351 araç da kontrol edildi.

Polis, Alparslan Türkeş Meydanı'nda üzerinde çocukların da bulunduğu ve 9 kişinin bindiği plakasız tarım aracını durdurdu. Araçtakiler indirilirken, sürücüsüne 'Trafiği tehlikeye düşürmek'ten 690 lira ceza uygulanıp, araç trafikten menedildi. Araç sürücüsü ve üzerindeki yolcular, aracın bağlanmaması için polisle tartıştı. Araç çekiciye yüklenip, yediemin otoparkına götürüldü.

'GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI'NDAN ARANIYORMUŞ

Uygulama sırasında şüphelenilerek durdurulan araçta arama yaptı. Aramada çantada 162,52 gram olan metamfetamin, 4,97 gram esrar ve 13 sentetik hap ele geçirdi. Araç sürücüsü, gözaltına alındı. Ekipler 1 araçta ise çakar ele geçirdi. Araç sürücüsüne çakar bulundurmaktan 6 bin 439 lira cezai işlem uygulandı. Uygulamada, üzerinde 2 fişek bonzai ele geçirilen ve GBT sorgusunda 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan arandığı belirlenen 2 kişi de gözaltına alındı. Polis, uygulama kapsamında 351 araç ve sürücüsünü de kontrol etti. 41 araç ve sürücüsüne 117 bin 83 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

Edirne, Göçmen, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'da 'şok' uygulaması: Plakasız tarım aracı trafikten menedildi, uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keşan'da 'şok' uygulaması: Plakasız tarım aracı trafikten menedildi, uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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