Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Keşan\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Keşan ilçesinde yapılan denetimlerde, üzerinde uyuşturucu madde bulunan G.T, B.S, D.Ü. A.D ve İ.C.T isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, bonzai, eroin ve uyuşturucu nitelikli haplar ele geçirildi.

20.03.2024 13:59  Güncelleme: 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları denetimlerde G.T, B.S, D.Ü. A.D ve İ.C.T'yi durdurdu.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, peçeteye sarılı bir miktar bonzai ve eroin ile 26 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Evden hırsızlık

Keşan ilçesinde bir evden ziynet eşyası çalındı.

Alınan bilgiye göre, C.Y'nin İspat Cami Mahallesi'ndeki evinden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce 7 gram altın çalındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ev yangını

Keşan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

B.C'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evde maddi hasar oluştu.

Evden altınları çalındı

Keşan'da bir evden çok miktarda altın çalındı.

H.D'nin ilçe merkezindeki evinden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce 35 tam altın çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Keşan, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:06 AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Emeklilere İlişkin Çalışmaların Olduğunu Açıkladı AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Emeklilere İlişkin Çalışmaların Olduğunu Açıkladı
13:24 İranlılar Nevruz için Van’a geldi: Eğlence mekanları dolup taşıyor İranlılar Nevruz için Van'a geldi: Eğlence mekanları dolup taşıyor
13:11 Önce katliam yaptı, sonra ziyafet çekti: Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım Önce katliam yaptı, sonra ziyafet çekti: Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım
12:26 Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan terörist yakalandı Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan terörist yakalandı
11:29 CHP’deki para sayma olayında yeni görüntüler ortaya çıktı CHP'deki para sayma olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
14:24 Cinnet geçiren koca karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı, sonra da intihar etti Cinnet geçiren koca karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı, sonra da intihar etti
14:16 18 yaşındaki bir anne, sevgilisiyle kaçan annesini canlı yayında anlattı 18 yaşındaki bir anne, sevgilisiyle kaçan annesini canlı yayında anlattı
14:00 Malatya’da kaybolan 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı Malatya'da kaybolan 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
13:18 Üniversitedeki sınavına gitmek için 3 aylık bebeğini ailesine teslim eden anne, evladının yangında öldüğünü öğrendi Üniversitedeki sınavına gitmek için 3 aylık bebeğini ailesine teslim eden anne, evladının yangında öldüğünü öğrendi
13:08 Yağını, suyunu, mazotunu koydu ama 4 bin kilometreyi geçemedi Yağını, suyunu, mazotunu koydu ama 4 bin kilometreyi geçemedi
13:04 Spor salonuna çöp döktüler: Ramazanda edepsizlik yapmayın Spor salonuna çöp döktüler: Ramazanda edepsizlik yapmayın
13:00 Yıkımı yapılan binanın içinden evsiz çıktı Yıkımı yapılan binanın içinden evsiz çıktı
12:59 Hayko Cepkin’in 30 yıl önceki Beşiktaş maçındaki görüntüleri ortaya çıktı Hayko Cepkin'in 30 yıl önceki Beşiktaş maçındaki görüntüleri ortaya çıktı
12:49 İstanbul’da yapılan seçim anketinde AK Parti 3, CHP 2 ilçede seçim yarışında önde görünüyor İstanbul'da yapılan seçim anketinde AK Parti 3, CHP 2 ilçede seçim yarışında önde görünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 14:43:35. #1.12#
SON DAKİKA: Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement