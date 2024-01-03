Keşan\'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şüphelinin evinde dedektör köpekle arama yaptı.
Aramada 2 gram eroin, 1 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız av tüfeği, 7 av tüfeği fişeği, 12 tabanca mermisi, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu kullanmak için düzenek, şırınga ve 3 cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
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