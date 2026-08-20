Keşap'ta Sel Faciası: 16 Yaşındaki Genç Defnedildi
Selde yaşamını yitiren genç Muhammet Abdullah Hakkıoğlu, Keşap'ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Giresun'un Keşap ilçesinde sele kapılarak yaşamını yitiren 16 yaşındaki Muhammet Abdullah Hakkıoğlu'nun cenazesi defnedildi.
İçerisinde bulunduğu aracın sel sularıyla sürüklenmesi sonucu kaybolan ve 18 Ağustos'ta cansız bedenine ulaşılan Hakkıoğlu için ilçedeki Merkez Yeni Cami'de cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Hakkıoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Koç, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Keşap Belediye Başkanı Tuncay Muhammet Arışan, Kaymakam Selin Sarı, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Hakkıoğlu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Ceylanpınar köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Karadere köyü mevkisinde 13 Ağustos'ta sele kapılan araçtaki 3 kişiden Hakkıoğlu ve dayısı Mehmet Akkaya (45) kaybolmuş, ekipler aracın bulunduğu yerden yaklaşık 100 metre uzaklıkta, dere kenarında Hakkıoğlu'nun cenazesine ulaşmıştı.
Öte yandan, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün denizde bulunan cansız bedenin ise Akkaya'ya ait olabileceği ihtimali üzerine kimlik tespit çalışması başlatılmıştı.
Aracı kullanan Ahmet Yılmaz (50) ise sel sularından kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarmıştı.
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