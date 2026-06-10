Keşiş Gölü, Doğaseverlerin Yeni Gözdesi

Van'ın Gürpınar ilçesinde etkili olan yağışlar ve dağlardaki karların erimesiyle su seviyesi yükselen Keşiş Gölü (Turna), çiçeklerle bezenen çevresi, zengin doğal yaşamı ve manzarasıyla doğaseverleri ağırlıyor.

Urartu Kralı II. Rusa'nın Erek Dağı eteklerinde akarsu vadisinin önüne set kurmasıyla oluşan Keşiş Gölü, deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki konumuyla ziyaretçilerine seyrine doyum olmayan manzara sunuyor.

İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki göl, maviyle yeşilin buluştuğu eşsiz doğasının yanı sıra çok sayıda kuş ve yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

Kentin yoğunluğundan ve günlük yaşamın stresinden uzaklaşmak isteyenler de gölün bulunduğu bölgeye gelerek doğayla iç içe zaman geçiriyor.

Havanın ısınmasıyla doğanın canlandığı bölgede yaşayan besiciler de büyükbaş ve küçükbaş hayvan sürülerini meralara çıkararak otlatıyor, berivanlar da (süt sağan kadınlar) hayvanlarının sağımını yapıyor. Bazı kadınlar da otlu peynir yapımında ve yöresel yemeklerde kullanılan otları topluyor.

Her mevsim farklı güzellikler sunan Keşiş Gölü, bugünlerde çevresinde oluşan renk cümbüşüyle fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin de uğrak noktalarından biri olarak öne çıkıyor.