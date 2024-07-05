Keşiş Yaylası'nda açan rengarenk çiçekleri görenler bölgeye hayran kalıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Keşiş Yaylası'nda açan rengarenk çiçekleri görenler bölgeye hayran kalıyor

Geniş Video İzle

Van'ın Erek Dağı eteklerindeki 2 bin 550 rakımlı Keşiş (Turna) Gölü, masmavi suyunun çevresinde açan rengarenk çiçeklerin oluşturduğu manzarasıyla gözleri kamaştırıyor. Göl, doğaseverlere dağcılık, kaya tırmanışı, yürüyüş ve kano gibi imkanlar sunarak ilgi çekiyor.

05.07.2024 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keşiş Yaylası'nda açan rengarenk çiçekleri görenler bölgeye hayran kalıyor

VAN - Van'ın Erek Dağı eteklerindeki 2 bin 550 rakımlı Keşiş (Turna) Gölü, masmavi suyunun çevresinde açan rengarenk çiçeklerin oluşturduğu manzarasıyla gözleri kamaştırıyor.

Van'ın Gürpınar ilçesinde Erek Dağı'nın doğusunda kalan 2 bin 550 rakımlı Keşiş Gölü (Turna), çevresinde açan rengarenk çiçeklerle doğaseverlere ev sahipliği yapıyor. Milattan önce 685-645 yıllarında hüküm süren Urartu Kralı II. Rusa tarafından Erek Dağı'nın eteklerinde akarsu vadisinin önünü kapattırmasıyla oluştuğuna inanılan göl, yeşilin, mavinin ve rengarenk çiçeklerin buluştuğu eşsiz manzarasıyla insanları cezbediyor. Van'a 30 kilometre mesafede, Gürpınar sınırları içinde yer alan Keşiş (Turna) Gölü Kuh, Kozan ve Erek Dağı arasındaki vadide yer alan 4 kilometrekarelik Keşiş Gölü ve çevresi, dağ ve yayla turizmi için vazgeçilmez mekanların başından geliyor. Doğal güzellikleri, canlanan doğası ve onlarca kuş türüyle doğaseverlerin ilgisini çeken göl, doğaseverlere sunduğu dağcılık, kaya tırmanışı, yürüyüş ve kano imkanlarıyla ilgi çekiyor.

Van'ın sırtını dayadığı Erek Dağı'nın doğusunda yer alan litatürdeki ismi ile Turna Gölü, halk arasında ise Keşiş Gölü olarak bilin bölgede olduklarını ifade eden gazeteci Ziya Türk, "Dünya iklim krizini konuşuyor, dünyada kuraklık hüküm sürerken Van ve bölge bu yıl bol miktarda yağış aldı. Özellikle Nisam-mayıs ayları da dahil olmak üzere kar yağışı ile birlikte bol yağmur yağdı. Önceki yıllara göre suyu daha az olan Turna Gölü, bu yıl yağmurla birlikte bereketlendi doldu. Gölün civarında doğa manzarası harka. Sarı çiçekler açmış. Her taraf sarı çiçeklerle dolu. Adeta bir deniz gibi dalgalanıyorlar. Bu doğa harikası bölgenin hem korunmasını diliyoruz hem de ziyaretçiler tarafından sıklıkla ziyaret edilmesi. Van'dan nefes almak isteyen, hava almak isteyen, bölgeden doğa gezisi yapmak isteyenlerin tavsiye edilebilecek bir bölge" dedi.

Kaynak: İHA

Van, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşiş Yaylası'nda açan rengarenk çiçekleri görenler bölgeye hayran kalıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Kırgızistan’da darbe girişimi İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup engellendi Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup engellendi
10:33 Son sözleri “Babamı vurmayın“ olmuş 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay Son sözleri "Babamı vurmayın" olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay
10:27 İngiltere’de 14 yılın ardından büyük değişim Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi İngiltere'de 14 yılın ardından büyük değişim! Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi
10:11 Rakam öyle böyle değil Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu
09:55 Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün Mahkeme başkanı, CHP’li Mahmut Tanal’ı salondan attı Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı
11:31 Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak Cumhurbaşkanlığından açıklama var Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
11:19 Erzurum’da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz Erzurum'da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz?
11:16 Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı! Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü
10:40 Bursa’daki dev AVM’nin satışı gerçekleşti Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL Bursa'daki dev AVM'nin satışı gerçekleşti! Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL
10:33 Yaşlı çiftten, yaptıklarına tepki gösteren kadına sopalı darp Yaşlı çiftten, yaptıklarına tepki gösteren kadına sopalı darp
10:25 3 hilal dövmesini gösterdi Mesut Özil’den Almanları deli edecek pozlar 3 hilal dövmesini gösterdi! Mesut Özil'den Almanları deli edecek pozlar
10:03 20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı’ndan kalma bir el bombası çıktı 20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı'ndan kalma bir el bombası çıktı
09:53 Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber’den bozkurt selamı Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber'den bozkurt selamı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 12:30:28. #1.12#
SON DAKİKA: Keşiş Yaylası'nda açan rengarenk çiçekleri görenler bölgeye hayran kalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement