KESK Heyeti DEM Parti'yi Ziyaret Etti

(ANKARA) - KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz beraberindeki KESK Heyeti DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ve DEM Parti Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyesi Zülküf Uçar'ı ziyaret etti.

KESK'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz beraberindeki KESK Heyeti, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ve DEM Parti Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyesi Zülküf Uçar'ı ziyaret etti. Ziyarette, 657 sayılı Kanun'un yeni düzenlenen 56. Maddesinin (Devlet memurlarının adaylık devresi içerisinde göreve son verme halleri) Anayasa'ya aykırı olduğu değerlendirilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu."