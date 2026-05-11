KESK, Sicil Affı için TBMM'de Temelli'yi Ziyaret Etti

(TBMM) - KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ile Hukuk-TİS ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri Bahadır Berdicioğlu, TBMM'de DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'yi ziyaret etti.

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ile Hukuk-TİS ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri Bahadır Berdicioğlu, TBMM'de DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ile bir araya geldi.

"Sicil Affı" gündemiyle yapılan ziyarette, OHAL KHK'larıyla hukuka aykırı olarak görevlerine son verilenlerin iade edilmesi ile belirli suçlar dışında disiplin cezası yaptırımı uygulanmış olan kamu görevlilerinin disiplin cezalarının tüm sonuçlarıyla sicil dosyalarından silinmesi için partilerin yasa tasarısı hazırlama, soru önergesi verme, kamuoyu oluşturma gibi gerekli girişimlerde bulunması yönünde görüşme gerçekleştirildi."